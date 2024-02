Per il Carnevale Chiaramontano 2024 tante iniziative

La gran festa di Carnevale avrà inizio sabato pomeriggio, 10 febbraio, a Villaggio Gulfi con la sfilata di bambini in maschera e spettacoli musicali presso il Palazzetto dello Sport. Si proseguirà con le grandi sfilate di gruppi mascherati e dei carri in carta pesta della domenica di Carnevale e del martedì Grasso.

Il Carnevale a Chiaramonte non è solo sfilate, balli in maschera e tanto divertimento, ma è anche esaltazione della tradizione culinaria della cucina chiaramontana. Infatti il lunedì di Carnevale, 12 febbraio , è il giorno in cui si porta in piazza uno dei prodotti tipici del territorio, la gustosissima salsiccia di carne suina tra spettacoli musicali e balli in maschera. Si prevede un forte afflusso di visitatori da tutta la provincia. Per le scuole sono stati previsti tre giorni di chiusura. La tradizione carnevalesca a Chiaramonte Gulfi ha origini lontane, come racconta nel 1877 lo scrittore e antropologo siciliano, Serafino Amabile Guastella nel libro “L’antico Carnevale della Contea di Modica”, dove rievoca i costumi, le maschere e le usanze di un’epoca in cui la cittadina era considerata in provincia la capitale del Carnevale.

