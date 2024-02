Pallamano. Andimoda Ragusa gioca in casa e riceve l’Aretusa

Torna in campo l’Andimoda Ragusa per l’undicesima giornata di andata del campionato di Serie B dopo il turno di pausa che è stato osservato. Il sette allenato da Salvatore Russo, reduce dal successo di Scicli nel derby con l’Agriblu, giocherà domenica in casa. Alle 18,30, nella palestra Sebastiano Parisi di via Bellarmino, ospiterà l’Aretusa Siracusa. Un test alquanto complicato per i locali che se la dovranno vedere con una delle formazioni più ben organizzate del torneo e che, non a caso, veleggia nelle zone che contano della classifica. “Ce la dovremo vedere – spiegano dall’Andimoda – con un avversario molto veloce che, seppur formato per la stragrande maggioranza da giovani, è costituto da un gruppo di atleti che si sono sempre allenati insieme, che sono cresciuti molto all’insegna dell’unità e della coesione sul piano agonistico e che, adesso, stanno mettendo a frutto tutti gli anni di esperienza che hanno avuto modo di maturare sia sui campi di Serie B che di Serie A2. Per quanto ci riguarda, dal canto nostro, saremo chiamati a dare continuità al successo di Scicli, a sfruttare al meglio qualche nuovo arrivo che ha dato ulteriore consistenza all’organico e a cercare di mettere in campo le nostre migliori qualità per tentare di mettere in saccoccia altri due punti. Sappiamo che non sarà facile ma giocando tra le mura amiche dovremo fare tesoro di tutto ciò che di buono sarà possibile capitalizzare. Ci aspettiamo un buon sostegno anche da parte dei nostri tifosi e speriamo che la concentrazione e l’impegno, per quanto ci riguardi, non manchino”.

