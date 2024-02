Modica, agricoltori in piazza domenica mattina

Nuova manifestazione di protesta per gli agricoltori del comprensorio di Modica, che in atto sono in presidio nella zona artigianale e a Marina di Modica. Una rappresentanza dei manifestanti, infatti, domenica mattina effettueranno una protesta di natura statica, con trattori che saranno posteggiati lungo Corso Umberto mentre gli agricoltori spiegheranno alla gente i motivi dello sciopero, portando in piazza prodotti da mostrare alla gente per fare capire quanto la materia prima viene loro pagata e quanto il consumatore poi l’acquista.

