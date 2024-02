Incendiata l’auto di un medico veterinario a Ragusa

Continuano ad intimorire il medico veterinario al quale lo scorso dicembre era stata danneggiata l’auto, con il taglio degli pneumatici. Non contenti, i malviventi hanno pensato bene di dare alle fiamme la macchina. Piena solidarietà da parte dell’Ordine dei medici veterinari di Ragusa, che esprimono piena solidarietà al collega. La prima volta i malviventi avevano agito nell’area del mattatoio, dove il medico veterinario era di servizio, stavolta hanno colpito sotto casa dando alle fiamme l’auto parcheggiata sotto casa. Dal Consiglio dell’ordine, piena solidarietà al collega, ci impegneremo hanno scritto “A garantire la sicurezza alimentare, il benessere degli animali, la profilassi di malattie infettive, adottando provvedimenti che possono suscitare il “malumore” di qualcuno, che sfocia in atti intimidatori come quello in oggetto”. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

