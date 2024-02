Scicli: baby gang terrorizza residenti e commercianti

Da diversi mesi i residenti e i commercianti di via Aleardi a Scicli, sono letteralmente ostaggio di circa una trentina di giovani che ogni giorno trasformano la strada in una pista per gare motociclistiche e si rendono protagonisti di atti vandalici a danno di chi ha provato a ricondurli alla ragione. Già in passato si sono registrati situazioni che hanno visto diversi giovani, rendersi protagonisti di condotte non proprio civili. Subito dopo i fatti di cronaca, tutto sembrava essere tornato alla normalità, ma in effetti così non è stato. A denunciarlo è il Partito Democratico di Scicli che, si è rivolto al Sindaco Mario Marino, evidenziando come la vicenda non solo non è stata risolta ma ha assunto dimensioni preoccupanti. “Il Sindaco avevo preso impegno a risolvere la situazione ma – continua il PD – ricordiamo al primo cittadino che non è solo un problema di rispetto delle regole e farle rispettare, ma è anche un problema sociale, di disagio, povertà educativa e mancata integrazione, tutte questioni in cui l’Amministrazione Marino deve fare la sua parte e far sentire la sua presenza”. Intanto, il Partito Democratico ha annunciato, che già nel prossimo consiglio comunale, adotterà azioni concrete volte a rispondere all’esigenza di sicurezza dei residenti ed esercenti della zona.

