Noto. Si presenta il libro del Vescovo Mons. Salvatore Rumeo

Sarà presentato giovedì 8 febbraio il libro del Vescovo di Noto Mons. Salvatore Rumeo, dal titolo “La mistica della strada e il Vangelo della gioia e della misericordia. La chiesa di Papa Francesco”.

A presentare il volume, dopo l’introduzione di don Adriano Minardo, docente di Teologia Dogmatica all’Istituto Teologico San Paolo di Catania e Direttore diocesano per la promozione della cultura, sarà Domenico Pisana , dottore in teologia morale e Presidente del Caffè Letterario Quasimodo di Modica. L’evento si terrà alle ore 18.30 nell’Aula Magna del Seminario Vescovile, ed è organizzato dall’Ufficio per la formazione teologico-pastorale dei fedeli laici e la promozione della cultura.

