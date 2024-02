Modica. Chiesa di S.Giorgio, IV° percorso sinodale il 6 febbraio

Nell’ambito del Cammino sinodale in corso nella Diocesi di Noto, si terrà martedì 6 febbraio, alle ore 18.30, nella comunità parrocchiale di San Giorgio, il quarto percorso sinodale sul tema “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti… Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini… Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono” (Lc 5, 5-11)

Sarà Domenico Pisana, dottore in Teologia Morale e membro della equipe sinodale della diocesi netina, a trattare il tema. “E’ importante notare in questo quarto percorso, afferma Don Michele Fidone – il gesto di Simon Pietro che fa un atto di fede, e senza tergiversare con ragionamenti e richieste di spiegazioni ripone fiducia “nella parola di Gesù” che lo invita a gettare le reti in mare, e poi a seguirlo rinunciando a ciò che per lui, povero pescatore, costituiva il tutto: la barca e le reti. Nell’evangelizzazione Gesù non garantisce né promette sicurezze, ricchezze, gloria, potenza e successi, dà però una certezza a Pietro: ‘Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di uomini”.

Salva