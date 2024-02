Protesta agricoltori, Calabrese(PD Ragusa): “Battaglia di tutti”

“Il Partito Democratico della città di Ragusa condivide e sostiene le ragioni che hanno portato oggi gli agricoltori e gli allevatori della provincia di Ragusa a protestare con un imponente corteo di mezzi agricoli per le vie della città”. Lo dichiara Peppe Calabrese, segretario cittadino del PD di Ragusa, che aggiunge: “L’aumento spropositato dei costi di produzione a carico delle aziende agricole, il mancato adeguamento del prezzo del latte, del grano e degli altri prodotti agricoli al costo della vita, i rincari sul costo dei carburanti e le politiche miopi dell’Europa, stanno per cancellare l’economia agricola di Sicilia e non solo. Purtroppo, davanti a questi problemi enormi, non possiamo che evidenziare la lontananza del Governo regionale e di quello nazionale che sembrano disinteressarsi delle sorti di un intero comparto. Schifani e Meloni dove sono? Che stanno facendo? La sensazione è che siano completamente indifferenti…”.

“Il Partito Democratico di Ragusa – conclude – questa mattina era tra le strade e in piazza accanto agli agricoltori e agli allevatori che protestavano per sostenerli e ringraziarli perché la loro battaglia è la nostra e di tutti”.

