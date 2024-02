Basket. Passalacqua Ragusa domani in casa contro Campobasso

Anticipa a domani sera, 3 febbraio, il campionato di Serie A1 femminile di basket, con la Passalacqua Ragusa che tornerà al Palaminardi per ospitare La Molisana Magnolia Campobasso. Un match (palla a due ore 20,30) che arriva dopo due partite sicuramente ben giocate dalla formazione di Lino Lardo, come quelle con Bologna e Geas ma che non hanno portato punti in classifica. Spreafico e compagne, che cercano la prima vittoria al Palaminardi, avranno anche da riscattare la brutta prestazione della partita d’andata quando, dopo un discreto primo quarto, erano praticamente uscite dal campo consegnando, di fatto, il match alle padrone di casa. I segnali di ripresa e di miglioramento ci sono e la fiducia non manca di certo. “Partita importante e difficile contro una squadra che insieme a San Martino è la sorpresa del campionato – commenta l’assistant coach Massimo Romano – Hanno vinto su campi come Sassari e Roma e se la sono giocata anche con Schio fino all’ultimo. Noi veniamo da due sconfitte consecutive e proprio a Campobasso abbiamo messo in campo una brutta prestazione. Difendono bene e dunque in attacco dovremo avere fluidità, difendendo sempre duro. Portiamoci anche tutto quello che di buono abbiamo fatto contro Bologna e Geas perché al di là delle sconfitte, ci sono state diverse cose positive che ci hanno fatto restare in partita fino all’ultimo”. Il Palaminardi dovrà tornare ad essere un fattore. Il pubblico è chiamato a raccolta.

