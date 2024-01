Ragusa, scippata una donna nel centro storico

Scippo, l’ennesimo del mese di gennaio, in Via Minardi, a Ragusa. Vittima una donna, alla quale è stata sottratta la borsa contenente documenti. La denuncia è stata presentata dal figlio della malcapitata che poi ha scritto un post sui social. “Un ragazzo – scrive il giovane – ha scippato la borsa di mia mamma con dentro i documenti. Se qualcuno dovesse trovarla cortesemente mi contatti.Mi duole il cuore vedere come la mia città stia cadendo così in basso. Ci hanno rubato il centro storico”. Non è il primo episodio del genere che si verifica in centro storico. Altri due casi sono stati segnalati nei giorni scorsi nella zona di piazza Cappuccini. Stavolta lo scippatore ha agito nei pressi dell Chiesa Ecce Homo.

