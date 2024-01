Il sindaco di Scicli revoca incarico all’Assessore Puglisi

Alla fine il Sindaco di Scicli Mario Marino ha dovuto per opportunità politico-amministrative revocare l’incarico di Assessore a Giuseppe Puglisi (foto), con propria determinazione del 30 gennaio 2024.

“Il provvedimento -si legge nella determina – si basa su valutazioni di opportunità politico-amministrative”. Già da qualche giorno era nell’aria, anche perché da più parti richiesto, a seguito dei fatti avvenuti durante l’incontro di calcio Scicli – Pro Ragusa. Qualche giorno fa, l’assessore Puglisi si era autosospeso per consentire di accelerare il necessario processo di chiarezza attorno all’episodio in questione, in modo che si possa – ha dichiarato Puglisi – con assoluta certezza e serenamente accertare ciò che, senza alcun tentennamento, esitazione o dubbio, ho sempre ribadito: la mia estraneità a tali fatti. Pare giusto rilevare che la revoca di un provvedimento di nomina ad una carica politica, com’è quella di assessore comunale, costituisce l’esercizio di un legittimo potere che sta in capo al Sindaco nella misura in cui il legame collaborativo, partecipativo e politico con un proprio assessore viene meno. Tutto ciò autorizza il capo dell’amministrazione a interrompere tali relazioni all’interno della giunta, sostituendo ipso iure un proprio membro.

Un’ accusa ancora non provata da alcun organo inquirente e la scontata speculazione politica da parte dell’opposizione, costituiscono elementi tali per cui tale legame venga meno?

Personalmente credo proprio di no.

Nonostante il primo cittadino avesse chiesto la mia autosospensione in attesa che si facesse chiarezza e avesse riposto fiducia nella mia persona, ufficialmente e pubblicamente ha deciso di seguire un’altra strada Non posso che prenderne atto.

Sono sereno – conclude Puglisi – perché appunto estraneo a tutto ciò anche se amareggiato per il trattamento che mi è stato riservato dal primo cittadino. Sono certo di poter dimostrare in tutte le sedi competenti la mia assoluta estraneità a questi incresciosi fatti continuando a svolgere il mio ruolo politico e di consigliere comunale, forte degli attestati di stima e di vicinanza che mi stanno giungendo in queste ore da più parti, anche le più inattese”.

Salva