Fisascat Cisl. Diffida alla Louis srl al pagamento spettanze

La Fisascat Cisl di Ragusa ha inviato una nota con diffida alla Louis srl, la società che si occupa del servizio di pulizie delle caserme dei carabinieri in provincia di Ragusa. La nota, per conoscenza, è stata trasmessa anche al prefetto e al dirigente del servizio XIII Cpi di Ragusa. Nel documento, il sindacato sollecita la corresponsione a tutti i lavoratori del servizio in oggetto delle spettanze relative alla mensilità del mese di dicembre 2023 nonché alle mensilità aggiuntive di 14esima e 13esima maturate durante lo scorso anno. “Disattesi – spiega il segretario territoriale della Fisascat Cisl, Salvatore Scannavino – gli impegni presi con verbale di riunione del 24 ottobre scorso sottoscritto presso il centro per l’impiego di Ragusa. Ecco perché abbiamo diffidato la società a corrispondere ai lavoratori le mensilità sopra specificate nel giro di tre giorni. Nel caso ciò non dovesse accadere, ci riserviamo di adottare tutte le opportune iniziative sindacali per la tutela dei diritti dei lavoratori nostri assistiti che, a causa dei ritardi in questione, stanno vivendo forti disagi”. Al momento i lavoratori hanno proclamato lo stato di agitazione considerato che agli stessi non è stato consegnato il materiale e i prodotti necessari per lo svolgimento delle attività di pulizia.

