Serie D: l’Avimecc Volley Modica continua a vincere

Avimecc Volley Modica 3

Goldrake Giarratana 0

Parziali: 25/16, 25/13, 25/17

Ancora un successo in tre set per la formazione di serie D dell’Avimecc Volley Modica,che ieri pomeriggio al “Geodetico” di via Fabrizio si è imposta nettamente in tre set ai “cugini” della Goldrake Giarratana.

Un successo quasi mai in discussione per i ragazzi di coach Ciccio Italia che hanno imposto il loro ritmo di gioco sin dalle prime battute.

Il sestetto giarratanese ha cercato in qualche modo di opporre resistenza, ma alla fine ha prevalso la formazione modicana che ha dimostrato di non occupare per caso la prima posizione in classifica del loro girone.

I parziali dei tre set sono la cartina tornasole di quando successo in campo e dimostrano la superiorità del sestetto biancoblù che grazie al lavoro di coach Italia e del responsabile del settore giovanile Giorgio Scavino sta acquisendo sempre più autostima e potrà lottare fino alla fine per raggiungere gli obiettivi fissati dalla dirigenza sia nel campionato di categoria, sia nei campionati giovanili, visto che la rosa biancoazzurra partecipa in entrambi i tornei.

