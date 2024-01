E’ disperso. Giovane cade in acqua mentre fa selfie

Un giovane tunisino di 35 anni risulta disperso in mare a Punta Braccetto. A dare l’allarme è stato un suo amico. Dalle prime informazioni, pare che il malcapitato abbia perso l’equilibrio mentre si trovava sulla scogliera per farsi un selfie. Allertati i soccorsi che stanno effettuando le ricerche attraverso i mezzi della capitaneria di porto e un elicottero della Guardia costiera. Sul posto anche i vigili del fuoco e polizia di Stato, e il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco, esperti nell’effettuare operazioni di immersione per recuperi in acqua.

