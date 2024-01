Basket. La Passalacqua Ragusa sul campo del Geas

Parte oggi alla volta di Milano la Passalacqua Ragusa di basket, che dopo avere osservato il turno di riposo è pronta a rituffarsi nella seconda e decisiva parte della stagione. Si inizia con il difficile incontro di domani pomeriggio (ore 17,00) sul parquet di Geas Sesto San Giovanni, formazione che già all’andata, era stata capace di battere la squadra di Lino Lardo tra le mura amiche, con il punteggio di 69-73. Con la squadra allenata da coach Cinzia Zanotti che si trova a quattro lunghezze di distanza dalle ragusane che hanno già osservato il turno di riposo, è facile capire come un risultato positivo in terra lombarda da parte di Spreafico e compagne potrebbe avere un peso specifico di grande importanza. Non sarà facile, come sottolineato dallo stesso tecnico biancoverde. “Senza dubbio andiamo ad incontrare la squadra più in forma di questo periodo, hanno recuperato due giocatrici importanti, hanno fatto buoni risultati e sono. in gran forma. Per noi ci sono molte motivazioni, anche volerci riprendere la sconfitta dell’andata, che fu una bella partita decisa soltanto negli ultimi momenti. Siamo alla vigilia di un ciclo di partite con tanti scontri diretti e questa è certamente la prima, quindi andiamo a giocare a casa di Geas molto concentrati per fare risultato ma per far questo dobbiamo fare una partita gagliarda, di grande concentrazione ed energia”.

