Il modicano Cassisi sarà “The Comfort zone” a Casa Sanremo

Un altro modicano sarà presente a Sanremo. Si tratta di Gianni Cassisi, selezionato da Casa Sanremo per occuparsi del benessere al Festival di Sanremo 2024 nella “The Comfort Zone” appositamente creata a tale scopo.

Dopo una lunga e attenta selezione su tutto il territorio nazionale e dopo un curriculum personale di tutto rispetto, arriva il meritato premio, a cui è seguita una formazione specifica nei mesi precedenti con dei moduli di lavoro appositamente creati per questa edizione del Festival. Proprio negli ultimi mesi, inoltre, Cassisi ha raggiunto l’ambito traguardo di docente nazionale formatore Csen nel campo delle discipline olistiche e bio naturali.

“Sono felice di partecipare a questo Sanremo 2024 e rappresentare non solo la città di Modica, ma anche tutto il territorio Ibleo e la mia bella Sicilia – dice Cassisi .. . Ringrazio quanti in questi anni hanno creduto in me ed in particolare la mia responsabile nazionale Csen Ornella Mauro, il mio presidente provinciale Sergio Cassisi e il maestro Armando Potenza, responsabile della formazione della Comfort Zone”.

Nella foto Cassisi con Ornella Mauro

