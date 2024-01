L’ispicese Oddo “scommette” sul progetto “Voltaiko”

Si chiama Giuseppe Oddo, ha 37 anni è ispicese e ha deciso di scommettere e di scommettersi in un pogetto internazionale innovativo e lungimirante riguardante l’energia rinnovabile, il progetto Voltaiko. In via Verga, 5 a Ispica Oddo ha aperto un infopoint per l’adesione al progetto internazionale Voltaiko. Si tratta di un progetto dalla forte connotazione etica che sta avendo una forte diffusione internazionale e che adesso è arrivato anche in provincia di Ragusa. Permette di adottare e noleggiare un impianto per la produzione di energia green costruito in aree territoriali nazionali o internazionali dove può avere la massima produttività, sostenere quindi fattivamente la produzione di energia pulita ricavando al tempo stesso i vantaggi economici derivanti dalla commercializzazione di questa energia pultia prodotta.

“Il progetto – spiega Giuseppe Oddo – nasce dall’esigenza di coinvolgere nella produzione di energia green quelle famiglie che abitano case o condominii dove non possono installare impianti fotovoltaici per l’impossibilità ad ottenere i nulla osta necessari per l’installazione degli impiantti o dove ladisponibilità di superficie su cui installare i fotovoltaici è esigua rispetto al numero delle famiglie che abitano il condominio”. “L’adesione a Voltaiko – prosegue Oddo – consiste nella possibilità di noleggiare impianti ad energia rinnovabile, gestiti dall’azienda e ubicati in paesi dove i raggi solari e vento hanno una resa fino all’ 80% superiore rispetto alle nostre latitudini, ottenendo, in questo modo, efficienze, sostenibilità, convenienza e green. Grazie a Voltaiko, alla fine di ogni mese, si ricevono i compensi della produzione del proprio impianto remoto, senza dover istallare assolutamente nella presso la propria abitazione e soprattutto senza vincoli di quantità, non ci sonno limiti al numero di impianti che si possono gestire”.

Il progetto Voltaiko sta suscitando l’interesse di grandi player del settore energetico “i quali – spiega ancora Oddo – trovano questo innovativo approccio alla diffusione di tale tecnologia una soluzione commerciale all’avanguardia che porterà grandi benefici all’intero settore ma anche ai comuni cittadini, sempre maggiormente alla ricerca di soluzioni sicure e remunerative e tutelate, senza dimenticare che sposare questo progetto significa anche fare del bene all’ambiente”.

