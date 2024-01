Controlli, perquisizioni ed espulsioni da parte della Polizia iblea

Posti di controllo con perquisizioni personali estese ai veicoli sono stati predisposti dal Questore di Ragusa nelle strade secondarie di accesso ai centri abitati, spesso utilizzate da malviventi provenienti da altre province per eludere i controlli delle forze dell’ordine. La Polizia ha identificato complessivamente 2358 persone, controllato 1272 veicoli e accertato 58 infrazioni al codice della strada, con conseguenti contestazioni delle violazioni. Sono stati espulsi 5 stranieri irregolari, di cui uno respinto alla frontiera presso l’Aeroporto di Comiso. Sono state denunciate 28 persone a vario titolo all’Autorità Giudiziaria, mentre 7 sono state arrestate in flagranza di reato o in esecuzione di misure emesse dall’Autorità Giudiziaria. Inoltre, sono stati effettuati 406 controlli domiciliari su soggetti sottoposti a misure restrittive da parte dell’Autorità Giudiziaria e a misure di prevenzione personali.

Salva