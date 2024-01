Scicli. Contegno minaccioso verso gli ufficiali di gara nella partita col Pro Ragusa

Una nota del Pd di Scicli su una vicenda che a quanto pare coinvolge l’Assessore Puglisi al termine della partita del campionato di promozione tra lo Scicli C.R. e la Pro Ragusa. Pare, che l’Assessore allo Sport del Comune di Scicli si sarebbe reso protagonista di un episodio gravissimo nei confronti di un guardalinee. Un comportamento ingiustificabile, come sottolinea il Pd, “è venuto meno a tutti i più basilari principi cui dovrebbero uniformarsi i rappresentanti delle istituzioni, e in particolare il titolare della delega allo sport in città, anche e soprattutto oggi che lo sport è diventato un valore costituzionalmente tutelato. Chi riveste incarichi pubblici e di governo- prosegue il Pd– dovrebbe essere ambasciatore di fair play, dovrebbe farsi promotore di atteggiamenti improntati al rispetto e alla correttezza, anziché essere coinvolto in episodi che vanno contro l’etica dello sport e influenzano negativamente chi guarda. Se quanto ci viene riferito corrispondesse a realtà, con la sua condotta l’Assessore allo Sport avrebbe dimostrato tutta la sua inadeguatezza a ricoprire il ruolo istituzionale che gli è stato assegnato, non essendo riuscito a frenare i bassi istinti tipici del peggiore degli ultras e mettendo in imbarazzo la città tutta. Ci auguriamo- conclude il Pd- che il protagonista di questa deplorevole vicenda tragga per primo le conclusioni ed agisca di conseguenza dimettendosi, e, qualora ciò non avvenga, chiediamo al Sindaco Marino di abbandonare la consueta aria di sufficienza con cui accoglie le critiche e gli scivoloni della sua Giunta e, per una volta, si comporti da leader politico e pretenda il passo indietro del suo delegato”. Sul fatto denunciato dal PD, pare ci sia un riscontro, considerato che il Giudice Sportivo ha squalificato il campo di gioco per due gare e multato la società per 1000€, con la seguente motivazione:

“Per grave contegno irriguardoso, da parte di soggetto riconducibile alla Società, nei confronti dei componenti la terna arbitrale, prima dell’inizio della gara; per avere, lo stesso soggetto, indebitamente presente a fine gara nello spiazzo antistante gli spogliatoi, insieme a tesserati non riconosciuti della Società ed a persone non autorizzate che assumevano contegno offensivo e minaccioso nei confronti degli ufficiali di gara, prima strattonato un A.A. e poi colpito lo stesso con un violento pugno al volto causandone la caduta e facendogli sbattere la testa contro il pavimento con ripercussioni su varie parti del corpo e provocando capogiri, escoriazioni, mancanza di equilibrio e malessere generale con necessità di ricorrere a cure mediche presso un P.O. dove veniva refertato con una prognosi di giorni otto per trauma cranico e facciale con ematoma contusivo zigomo sx e contusione emitorace sx; inoltre, persone non identificate, introdottesi nello spogliatoio arbitrale, versavano dell’urina nella borraccia dell’arbitro; e, infine, per avere, soggetti sconosciuti, rigato entrambe le portiere della fiancata destra dell’autovettura dell’arbitro. (Con obbligo del risarcimento del danno, se richiesto).” Questi al momento i fatti segnalati. Aspettiamo adesso che l’Assessore replichi a quanto denunciato dal PD, e l’Amministrazione Marino faccia luce sulla vicenda.

