Bellassai(Pd Comiso). Area Pip nel degrado, manca pure l’acqua

Il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Comiso, Gigi Bellassai, anche nella qualità di presidente della terza commissione, che si occupa di Lavori pubblici e urbanistica, ha presentato una interrogazione avente ad oggetto l’area Pip (Piano insediamenti produttivi) che risulta in stato di totale abbandono in termini di manutenzione e pulizia, igiene e decoro. “Da qualche giorno – sottolinea Bellassai nell’atto ispettivo trasmesso al sindaco e agli assessori delegati – l’area è priva persino di approvvigionamento idrico, in quanto, a causa di malfunzionamenti della rete, l’acqua pubblica non arriva nell’area. Le attività che vi insistono sono in difficoltà in quanto non tutte dispongono di approvvigionamenti idrici alternativi a quello comunale. Quindi, prendiamo atto che lo stato di degrado e abbandono ormai fa registrare livelli insostenibili da parte delle imprese che operano nell’area e da parte dei fruitori dei servizi. Inoltre, abbiamo rilevato che l’Amministrazione comunale non effettua da mesi interventi manutentivi di alcun genere, provocando detrimento alla qualità del lavoro di chi insiste nella zona. In più, nonostante le numerose segnalazioni non ci sono stati interventi dell’Amministrazione comunale e di Iblea Acque. Come se non bastasse, le numerose imprese artigianali e industriali che vi operano mostrano una situazione di sofferenza per l’abbandono e la noncuranza di un’area produttiva e strategica per lo sviluppo economico e per l’occupazione nella nostra città. Ecco perché vorremmo capire le ragioni per cui la zona Pip è stata abbandonata e quali le motivazioni per cui la zona è sprovvista di approvvigionamento idrico comunale da giorni. Ci chiediamo, altresì, se l’amministrazione intende intervenire con la massima urgenza e quali sono gli interventi che vuole mettere in atto”.

