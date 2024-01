Unitre Modica. Giovedì presentato il libro sui maestri d’ascia

Il 25 Gennaio alle ore 17,00 sarà presentato a Modica, presso la sala convegni della Fondazione Grimaldi, il nuovo libro di Clemente Cipresso “Gli ultimi maestri d’ascia di Acitrezza” (Transeuropa Edizioni). L’iniziativa è promossa e sostenuta dalla locale sede dell’Unitre con il patrocinio del Comune di Modica.

Saranno presenti la giornalista Pinella Rendo, il Presidente dell’Unitre di Modica Enzo Cavallo, Nuccio Rodolico protagonista del romanzo, Giovanni Grasso vice-presidente del Centro Studi di Acitrezza e suonatore di brogne e Marcella Burderi che leggerà alcune parti del testo.

Il romanzo, in corsa per il Premio Campiello 2024, intende favorire iniziative di rilevante contenuto didattico-pedagogico incentrate sull'eredità culturale della famiglia Rodolico che ha rappresentato il cuore dell'economia del borgo marinaro di Acitrezza e dell'intera Sicilia. Citati da Verga ne "I malavoglia", apparsi ne "La terra trema" di Luchino Visconti, i maestri d'ascia di Acitrezza, sono testimoni di una tradizione secolare nella costruzione dei pescherecci, tramandata di generazione in generazione per 200 anni. A raccontare la storia dei maestri d'ascia è lo scrittore Clemente Cipresso che ha firmato un contratto con la Transeuropa Edizioni di Massa Carrara che ha ritenuto l'opera di interesse culturale oltre che storico. Cipresso, giornalista, scrittore, perfusionista di cardiochirurgia lavora l'Università degli Studi di Catania ha raccolto per 4 anni storie e testimonianze di quattro generazioni di maestri d'ascia e di quanti hanno incrociato le loro vite con le vicende della famiglia Rodolico. Il ricavato delle vendite dei libri sarà devoluto interamente alla famiglia Rodolico.

