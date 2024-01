Pozzallo Due. La rinascita del calcio nella cittadina marinara

Il Pozzallo Due, la più longeva società calcistica pozzallese, sta continuando il cammino duro e faticoso per riportare il calcio dilettantistico che conta nella cittadina. La squadra, militante nel campionato di Seconda Categoria girone E, dopo un avvio incerto, ha inanellato una serie di risultati positivi, fra i quali importanti vittorie esterne su campi molto difficili, che hanno fatto in modo di consolidare il terzo posto in classifica dopo 13 giornate ed accumulare un vantaggio sul Priolo Academy di 5 punti, che potrebbero diventare 8 visto lo scontro diretto previsto questo week end. Il progetto prima squadra è iniziato due anni fa, con l’ingresso in società del Direttore Generale Rosario Iozzia, veterano del calcio pozzallese, insieme ad un gruppo di dirigenti appassionati anch’essi con larga esperienza nelle competizioni dilettantistiche (Pellegrino, Memoli, Mavilla e Galazzo), che, insieme al presidente Giannone e agli altri dirigenti del settore giovanile (Scolaro, Maiolino, A. Napoleone, G. Napoleone, Scala, Castaldo, Sortino e Pitino), hanno dato vita ad una realtà solida nel presente ma con grandissime potenzialità future. In questa stagione, alla guida tecnica della squadra è stato scelto mister Giorgio Pumillo, che ha scritto grandi pagine di calcio nella storia del Pozzallo e che negli ultimi anni ha prestato servizio come allenatore del settore giovanile della Pozzallo Due, coadiuvato da mister Erico Asta e da mister Dante Barrera. Un gruppo squadra quasi tutto pozzallese, con tantissimi giovani calciatori e qualche pedina di esperienza per aiutarli a crescere nel migliore dei modi, questa la formula vincente che sta regalando i risultati sperati.

“Pozzallo meritava di avere una prima squadra che puntasse in alto” – ci dice il Direttore Generale Saro Iozzia – “che con una gestione economica oculata e un gruppo dirigente serio, riportasse in alto i colori pozzallesi. Ecco, il nostro impegno è totale, siamo determinati a riportare la squadra ai livelli che competono ad una piazza come la nostra nel giro di pochi anni. La collaborazione con il settore giovanile ci permette di avere giovani talenti senza il bisogno di andare a prendere giocatori fuori da Pozzallo, valorizzando i ragazzi della nostra città, che possono avere lo stimolo di lottare in campo per il proprio paese. Abbiamo realizzato questo progetto grazie alla nostra passione e agli sponsor che stanno credendo in noi, con un budget decisamente contenuto e limitando al minimo le spese superflue. Una formula sana e intelligente, che sta dando i suoi frutti”.

“Abbiamo accolto con grande entusiasmo l’idea di una prima squadra che valorizzasse i nostri giovani” – ci dice Alessandro Maiolino, Responsabile del settore giovanile, “in un mondo calcistico fatto di promesse e di illusioni, abbiamo preferito dare ai nostri ragazzi la certezza di potersi giocare un posto in prima squadra, per rappresentare Pozzallo indossando la maglia della squadra cittadina. La nostra filosofia è quella di far crescere i nostri piccoli atleti con i valori dello sport sano, rispetto dei compagni e degli avversari, seguendo un programma di allenamento moderno e in linea con le indicazioni della Fiorentina, con la quale la nostra società è affiliata, grazie anche all’interessamento del Direttore Generale viola Joe Barone, che come tutti sanno, è un pozzallese DOC. Questo legame ci sta consentendo di dare ulteriori opportunità di crescita ai nostri giovani, grazie alle visite periodiche dei tecnici del settore giovanile viola e degli osservatori. La prossima settimana, ad esempio, sarà da noi Giovanni Pisano, responsabile scouting Sicilia e Calabria, che verrà a visionare i nostri calciatori, in particolare alcuni nati nel 2009, già segnalati in precedenza”.

Un progetto fresco e giovane dunque, che ha già permesso ad alcuni Under 17 di fare esperienza in prima squadra, dimostrando la bontà del lavoro svolto. “Sono i nostri sforzi che stanno riportando il calcio in alto a Pozzallo” conclude Iozzia, “nonostante non sia facile sostenere le spese necessarie alla gestione di una società ben articolata come la nostra, i risultati ottenuti a tutti i livelli, ci danno le giuste motivazioni per andare avanti e continuare a crescere”.

