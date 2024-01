Comiso. Attivo servizio di equipe psico-pedagogica per scuole

Da lunedì 8 gennaio è attivo il servizio di equipe psico pedagogica che opererà nelle scuole di competenza comunale di Comiso. “E’ un servizio importante all’interno della comunità scolastica”. A dichiarlo è l’assessore alla Pubblica Istruzione, Giusi Cubisino.

“Sono molto contenta per questo obiettivo raggiunto durante il mio incarico assessoriale e in continuità amministrativa – dichiara la Cubisino -. Il servizio di equipe è uno dei più importanti all’interno della comunità scolastica. Oggi più che mai è fondamentale il supporto che si darà a bambini, ragazzi, alle famiglie e agli operatori scolastici. L’obiettivo – ancora l’assessore – è non solo prevenire e intervenire nelle situazioni di insuccesso formativo, dispersione scolastica, disagio relazionale e di apprendimento, ma anche promuovere la competenza emotiva, cognitiva e relazionale e quindi il benessere di tutta la comunità scolastica, rafforzando la collaborazione tra scuola, famiglia e servizi territoriali. L’equipe – spiega Giusi Cubisino – sarà composta da due psicologi e due pedagogisti di cui uno interno al comune.

Ancora una volta l’amministrazione è attenta e sensibile ai problemi e alle difficoltà in campo sociale ed educativo. Proprio per questo volevo anche porgere il mio plauso alle operatrici del servizio di assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione, servizio importante grazie al quale le operatrici attente e professionali sin dal primo giorno di scuola lavorano stimolando, mediando e supportando gli studenti con disabilità favorendo l’inclusione all’interno del gruppo classe sempre in sinergia con i docenti e con tutti gli operatori, non dimenticando mai la globalità della persona. A loro vanno i miei complimenti e il mio grazie per l’ottimo servizio sempre svolto”.

Salva