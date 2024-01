Nuovi coordinatori locali di Italia Viva nei comuni iblei

Il 2024 si è aperto con nuovo vigore territoriale per Italia Viva. La squadra che affianca la coordinatrice provinciale Marianna Buscema si arricchisce, infatti, di nuovi punti di riferimento provinciali. Oltre ai consiglieri comunali Salvo Liuzzo (Comiso) e Sara Siggia (Vittoria), già destinatari di incarichi regionali e nazionali, la coordinatrice ha provveduto alla nomina di Filippo Angelica in qualità di coordinatore della città di Ragusa, Marco Agosta che, invece, si occuperà di Pozzallo, Valentina Tagliarini che sarà la coordinatrice della città di Vittoria e Salvatore Alessandrello per la città di Comiso. “Queste nomine – afferma Buscema – vanno ad arricchire la squadra dei coordinatori cittadini con l’obiettivo di fare crescere il partito in provincia. Sono davvero molto contenta che Italia Viva continui a radicarsi sul territorio e mi auguro che l’entusiasmo per la buona politica possa ritornare anche attraverso il nostro lavoro assolutamente a favore del territorio ibleo. I nuovi ingressi ci aiuteranno a portare avanti quell’attività che si rende necessaria per consentire al nostro territorio di ritagliarsi uno spazio di primo piano rispetto alle sempre più numerose dinamiche che interessano da vicino le prospettive di rilancio dell’area iblea. Noi vogliamo dare una mano e, soprattutto, vogliamo fornire il nostro contributo di idee per partecipare al percorso di riscatto di un intero territorio che ha tutte le carte in regola per farsi apprezzare ovunque, grazie all’operato della buona politica”.

