Modica: Consiglio comunale rinviato, non solo l’opposizione non è d’accordo

Sul Consiglio comunale del 3 gennaio scorso, rinviato con una procedura ritenuta anomala dall’opposizione e non solo, per approfondimento dell’argomento in esame ovvero “Approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2021, ai sensi dell’art. 227 del D.lgs. 267/2000”, senza neppure svolgere l’appello, la Presidente del Consiglio, Mariacristina Minardo, precisa: “Ad onor di cronaca e per correttezza istituzionale mi preme poter rappresentare che tutto il consiglio comunale è stato messo a conoscenza della nota di trasmissione a firma del Segretario generale, della dirigenteMaria Di Martino e del Sindaco, così come notificato a mezzo pec in data 23 dicembre 2023. Ed anche le ultime integrazioni concernenti, gli atti afferenti al rendiconto 2021. E’ stata così attivata contestualmente la commissione competente, che ha espresso parere quattro giorni dopo. Così il 29 dicembre la convocazione del consiglio comunale in sessione straordinaria e urgente per il 3 gennaio 2024. Faccio presente, inoltre, che l’ufficio di presidenza, oltre alle integrazioni ricevute dall’amministrazione, ha trasmesso nuovamente il fascicolo afferente al rendiconto 2021 così come in precedenza restituito. Il tutto nei termini previsti in materia dal regolamento. Sicuramente – conclude Minardo – quando si parla di approfondimenti, questi sono sempre ben accetti”.

Mugugni, malcontenti, litigi e minacce di inviare tutto alla procura della Corte dei Conti Certo qualcosa di strano circola nell’aria. Intanto, nessun comunicato in proposito arriva dal Comune, forse perché non c’è chi può farlo?

Salva