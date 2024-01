CdL: “Condomino lotto 46 di Treppiedi a Modica. Una telenovela

La problematica del condominio dell’edificio del lotto 46 di Treppiedi Nord a Modica, da quasi 2 mesi è con gli ascensori non funzionanti, in una struttura di 13 piani, dove tra l’altro vi abitano molto anziani e disabili, appare congelata.

I due ascensori necessitano di manutenzione straordinaria, per cui ci si è rivolti all’Iacp cui compete intervenire. L’Istituto ha optato per la sistemazione, intanto, solo un impianto, ha provveduto ad acquistare i materiali occorrenti e ha affidato l’incarico ad una ditta specializzata. Detta ditta per circa 5 giorni ha lavorato e ha comunicato soltanto in prossimità di capodanno ai condomini dell’edificio interessato che l’ascensore era stato ripristinato. “Fatto realmente vero, ma la funzionalità dell’ascensore è durata solo mezz’ora, perché si è nuovamente bloccato, senza capirne il perché. Dal 02 gennaio ad oggi i tecnici della ditta vengono chiamati, ogni giorno, dai condomini per la semplice ragione che dopo una oretta di attività l’ascensore va in tilt – lamenta il segretario della Camera del Lavoro, Salvatore Terranova – . I tecnici vi lavorano per qualche ora, lasciano – a loro dire – la macchina funzionante, ma di fatto solo per qualche minuto, perché poi si inceppa tutto. Mistero anche questo! I condomini si sentono presi in giro per l’ennesima volta, oltre a soggiacere ancora alle difficoltà che stanno quotidianamente subendo, perché l’ascensore non funzionante in un edifico di 13 piani comporta tremendi disagi. Viene da chiedersi se l’Iacp non abbia l’obbligo di vigilare se i lavori di ripristino dell’ascensore siano stati effettuati a regola d’arte, considerato anche l’acquisto dei materiali necessario alla sistemazione dell’ascensore e i costi relativi alla manodopera sono avvenuti con i soldi dei contribuenti. Certo non si può più tollerare che si lascino le cose così, senza che l’Ente interessato verifichi realmente ciò che si sta consumando in questo condominio”.

La Camera del Lavoro coglie l’occasione per ricordare all’Iacp la necessità che venga messo in funzione anche l’altro ascensore, fermo da almeno un anno, che “da quello che abbiamo potuto capire andrebbe sottoposto anch’esso ad una efficace attività di manutenzione straordinaria”. “E’ indispensabile – conclude Terranova – manutentare anche questo ascensore, perché un solo ascensore fruito ogni giorno da 40 famiglie ha vita breve”.

