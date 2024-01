Turismo a naso….di Carmelo Modica

Ho sempre sostenuto che il turismo è una risorsa che la comunità Modicana deve “mettere in produzione”. Ho anche sostenuto che rispetto agli altri settori, nel dominio dello sviluppo economico, esso richiede più provvedimenti di sistema che specifici, si pensi all’incidenza sulla promozione turistica, dell’urbanistica, della disciplina del commercio, della mobilità urbana, della gestione dell’ordine pubblico e della conservazione dei beni culturali.

Non esiste provvedimento diretto a migliorare la qualità della vita del cittadino modicano che non si traduca, poi, in un provvedimento a favore del turismo, da qui la mia idea che costruire la “Modica dei modicani” è di per se il viatico migliore per realizzare la “Modica dei turisti”.

Non vi è dubbio che negli ultimi tempi Modica ha avuto un incremento notevole in termini di presenze turistiche ma ciò è rilevabile solo empiricamente, non certamente in termini scientifici.

Io non credo che siano stati mai analizzati i dati relazionando eventi come il ChocoModica, gli investimenti per promuovere Modica nel mondo con apposite agenzie, la Madonna vasa vasa di sera, e quant’altro con le presenze turistiche. In pratica non esiste una banca dati capace di evidenziare come l’attività di governo abbia inciso nell’andamento delle presenze turistiche: analisi di per se difficili ma che in assenza di dati diventano impossibili. Diciamo che si procede a naso ed è solo a naso che si può valutare una virtuosa incidenza sul turismo della buona manutenzione della città.

Ed è sempre a naso che si finisce con il parlare di turismo altrimenti non si capirebbe perché si fa una confusione enorme tra “Animazione sociale” e “Promozione turistica”, con amministratori e “promotori turistici” che, come i pistoleros, segnano tacche nella propria cintura per visite guidate e sagre che non superano l’interesse, a volte neanche del quartiere.

E non ci vuole neanche naso per capire che non esiste una politica turistica. Basta osservare lo stato del trasporto pubblico cittadino ed intercomunale, la disattenzione del nostro sindaco e dei suoi vicini colleghi per il destino dell’aeroporto di Comiso, la disorganicità tra provvedimenti importanti come il recupero dell’albergo dei poveri e del “Palazzo Denaro Papa” di Modica Alta e la totale assenza di parcheggi con tutte le strade occupate da auto dei residenti che respingono ogni nuovo ospite.

Un pensiero sobrio ed umile non trova difficoltà a rilevare che se è vero che un’attività di animazione sociale è importantissima per la qualità della vita dei residenti è anche vero che essa è di estrema importanza anche ai fini della promozione turistica, della quale può essere considerata il brodo di coltura, solo se è accompagnata, però, da una programmazione organica in cui alla essenziale promozione turistica si affianchi una poderosa azione culturale, di ricerca e di documentazione su obiettivi di potenziamento dell’offerta turistica e delle strutture della città.

Un primo strumento, che nel livello comunale dovrebbe essere approntato, è quello di una direzione strategica avente lo scopo di monitorare i risultati rilevanti ai fini della promozione turistica creando una banca dati che consenta, divisa in maniera netta l’animazione sociale dalla promozione turistica, di verificare, con appositi report, anche attraverso l’uso della intelligenza artificiale, quanto ogni provvedimento incida sulla promozione turistica e, quindi quanto l’attività di ciascun consorzio, associazione struttura ed operatore turistico, accreditato in rapporti di collaborazione con il Comune, realizza di “Animazione sociale e culturale” e quanto di “Promozione turistica” sia per non distrarre fondi destinati al turismo in altre attività, sia per verificare quale frutto turistico la Comunità modicana ottiene da contributi e facilitazioni che il Comune concede a tali promotori turistici.

Modica 4 gennaio 2024

Carmelo Modica

