A Comiso 45 nuovi alberi da piantumare sabato prossimo

Saranno piantumati, il 6 gennaio, 45 nuovi alberi in viale della Resistenza. “Portiamo il meritato decoro urbano in una delle arterie più abitate e transitate della città”. A dichiararlo sono il vice sindaco con delega all’ambiente, Giuseppe Alfano e il sindaco, Maria Rita Schembari.

“A conclusione di un progetto iniziato a dicembre, – spiega il vice sindaco- dal nome “Comiso Venti Trenta”, alle ore 11.00 del 6 gennaio, in viale della Resistenza saranno piantumati 45 nuovi alberi che il nostro comune ha acquisito grazie ad un finanziamento regionale. Si partirà dal Monumento dei Caduti per procede verso il tratto finale del viale, assieme ai bambini che hanno partecipato al progetto, alla banda musicale e ad un bel corteo composto da chi ama la città e il decoro urbano. La bellezza e l’ottimismo dell’Amministrazione Schembari, infatti, – ancora Alfano – sta proprio nel costruire, nel crescere, nell’abbellire e soprattutto, nel cercare di migliorare la città ad esclusivo vantaggio della comunità, nessuno escluso. Giorno 6, saremo accanto ai bambini, e ai cittadini, guardandoli negli occhi, con ottimismo, guardando al futuro con ottimismo, cominciando proprio dall’abbellire con 45 alberi quelle zone della città che, per troppo tempo, sono rimaste tristi, cupe, sole. Invito dunque tutti i cittadini – conclude Giuseppe Alfano – a condividere questo momento e a partecipare a questa iniziativa”.

“Continuiamo nel lavoro cominciato 5 anni fa – aggiunge il sindaco – che consiste, maggiormente, nell’ apportare migliorie alla città. Migliorie che resteranno nel tempo e che lasceremo in eredità anche alle future generazioni. Anche in questo caso, non posso che dare atto e ringraziare i miei assessori, per l’impegno costante, quotidiano direi, e la passione che ripongono in ogni cosa per il bene della città”.

Salva