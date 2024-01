Calcio. Santa Croce pronto a spiccare il volo col Real Siracusa

Il Santa Croce calcio si prepara per la prima di ritorno che vedrà i biancazzurri fare visita al Real Siracusa Belvedere. La squadra di mister Carmelo Di Salvo dopo queste due ultime settimane di lavoro incessante, proverà a testare il proprio valore contro una delle squadre rivelazione del girone d’andata. Il Santa Croce è ancora una squadra in costruzione e di giorno in giorno va crescendo di numero, visto gli arrivi di nuovi giocatori. Mister Di Salvo, pur consapevole che la sua squadra è in pieno rodaggio, dopo queste settimane di mini preparazione è fiducioso sul futuro prossimo del Cigno che ha suo parere ha le carte in regola per centrare l’obiettivo della salvezza.

Di seguito il commento di mister Carmelo Di Salvo:

” Vedo la squadra crescere di giorno in giorno e in queste settimane i miglioramenti sono stati a vista d’occhio. Certo, ancora è presto per dare un giudizio definitivo, ma le sensazioni sono buone. Devo ringraziare la società che si sta muovendo bene e il dg Barravecchia che non si sta risparmiando un’attimo. Sono arrivati giocatori importanti e in questi giorni ne arriveranno altri. L’obiettivo è quello di raggiungere la salvezza e nonostante, manchino ancora alcuni elementi per ruolo, già da sabato pomeriggio cercheremo di iniziare la scalata verso la meta del nostro obiettivo”.

La gara si giocherà sabato pomeriggio allo stadio “Nicola De Simone” di Siracusa e avrà inizio alle ore 14.30. A dirigere l’incontro è stata designata una terna arbitrale tutta messinese capitanata dal signor Davide Quattrotto che sarà assistito dai signori Calabrese e Sebastianella.

