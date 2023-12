Lettonia. Riga: Festival invernale del Mischief

(gr) “Non lasciare che la gioia si addormenti nel sonno dell’inverno” è il motto che accoglie e accompagna il festival dell’Orto Botanico della prestigiosa Università di Riga in Lettonia. Conosciuto come “Winter Mischief”, il Festival è iniziato il 20 dicembre e chiuderà i battenti il ​​14 gennaio. Un festa popolare essenzialmente fatta di luci con 15 oggetti luminosi, con i quali si stabiliscono interazioni, grazie alla tecnologia e all’Intelligenza Artificiale. Offre la possibilità di vivere un’esperienza invernale colorata, allestita con poesia, attori, accompagnate da musica, proiezioni video e laser che si combinano armoniosamente per garantire il divertimento dei visitatori. Gli attori teatrali mettono in scena opere di poeti popolari nell’ambito del salvataggio della memoria artistica della nazione lettone. Interazioni divertenti e insolite nel bel mezzo del rigido inverno lettone.

