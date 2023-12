Tris di acquisti. Trovato, Strano e Famà sono rossoblu

Tris di acquisti in casa Modica Calcio, dalla Leonzio arrivano Trovato, Famà e Strano. Nell’ultima giornata di mercato il Ds Fabio Arena, affiancato dai patron Pitino e Radenza, è riuscito a completare la rosa rossoblu con tre nuovi innesti da affiancare alla rosa attuale per il proseguo della stagione.

Marco Trovato, Difensore classe ’92, con una lunga esperienza in Eccellenza con le maglie di Giarre, Taormina e Leonzio. Anche una stagione in Serie D con il Giarre nella stagione 21/22. In occasione del suo arrivo, il giocatore ha dichiarato: “Quando ho ricevuto la chiamata del direttore Arena non ci ho pensato due volte a dire di si. Modica è una piazza importante e ambiziosa, la voglia di fare bene è tanta così come le motivazioni”.

A centrocampo arriva Angelo Strano, anche lui classe ’92, cresciuto con la grinta del padre, oggi vanta una lunga esperienza in Eccellenza, con una stagione, quella 19/20 in Serie D con la maglia del Biancavilla. “Mi aspetto una grande avventura e di colmare il gap che fino ad ora si è presentato con le altre formazioni in vetta. Se così non fosse ci sono ancora i playoff, quel che è certo è che daremo tutto in campo per questa maglia”.

Infine, l’attaccante Charlie Famà, pronto ad aumentare il volume dell’attacco rossoblu. Classe ’92, ambidestro, da diversi anni in gol con la Leonzio e il Città di Taormina, oggi approda a Modica per affiancare il bomber Savasta. “Sono pronto a dare il massimo per questa società e difendere le ambizioni del mister. Ringrazio tutti per questa grande occasione”.

