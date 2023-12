Tempo di bilanci per l’Olympia Basket Comiso. Il consuntivo

Il 2023 è stato un anno positivo per l’Olympia che si gode il secondo posto nel campionato di serie C UNICA Sicilia e Calabria a pari punti con il Basket Academy Catanzaro. Il campionato tornerà dopo le festività e domenica 7 gennaio proporrà al Paladavolos un’altra sfida di livello tra la Multiprestito Comiso e il Basket Gela. Nell’attesa di questo altro big match si va in vacanza per qualche giorno e l’occasione serve anche a ricaricare le pile dopo questa prima fase intensa.

In tema di bilanci è stato un anno con una miscela di risultati, emozioni e prospettive entusiasmanti per la società casmenea. La conquista del campionato di serie C Silver è un trionfo che sottolinea il duro lavoro e l’impegno costante di tutto il team. Il Presidente Biscotto nel fare il consuntivo di questo anno trascorso, ha sottolineato con soddisfazione i successi ottenuti sul campo sia dalla prima squadra che di tutti i gruppi giovanili. Guardando al futuro il club prosegue con l’obiettivo di mantenere viva la tradizione avviata fin dal 1922, quando il basket ha preso radici a Comiso, in attesa del nuovo palazzetto per palcoscenici più importanti.

“Tale eredità – afferma Biscotto – è il fondamento su cui continuiamo a costruire il nostro cammino, unendo passato e presente per plasmare un futuro radioso. Mentre ci prepariamo per un nuovo capitolo, auspichiamo vivamente che la realizzazione del nuovo palazzetto a Comiso per il basket diventi presto una realtà. Questo rappresenterà un passo avanti fondamentale per una programmazione più efficace e ambiziosa, consentendo al club di crescere ulteriormente e fornire migliori strutture ai nostri atleti e appassionati”.

Il Presidente Biscotto ha inoltre voluto esprimere un suo pensiero sulla nuova riforma dei campionati che “non è e non sarà un vantaggio per le società sportive, perché introduce un aggravio di adempimenti e costi che demotiva la crescita soprattutto delle associazioni sportive dilettantistiche”.

Per concludere, in questo spirito di festa e riflessione, l’Olympia Basket Comiso si unisce a tutta la comunità sportiva e ai suoi affezionati tifosi per augurare felicità, salute e successo nel nuovo anno. Che il 2024 sia colmo di pace, serenità, e risultati sempre più prestigiosi.

