Aumento orario a Comiso per tutto il restante personale part-time che non ne era rientrato

Sottoscritto il contratto d’integrazione oraria per il personale part-time del Comune di Comiso. Si conclude un percorso iniziato qualche anno fa grazie all’azione serrata dei sindacati e alla capacità di ascolto dell’amministrazione. Oggi la firma del nuovo contratto e, dal 1° gennaio, non esisteranno più disparità tra i dipendenti del Comune che partiranno tutti dallo stesso monte di 30 ore settimanali. Fatta salva la dignità di ogni singolo lavoratore, l’aumento orario equo è anche il

modo migliore per rendere più efficienti gli uffici. In questi anni, non sono mancati i confronti con l’amministrazione di Comiso, gli incontri e, a volte, anche gli scontri.

“Tuttavia – dicono Nunzio Fernandez della Fp Cgil e Sandra Farruggio della Cisl Fp – abbiamo anche tenuto conto di quei processi che consentono l’aumento orario del personale e del fatto che la spesa dello stesso non può superare quella degli anni

passati. Quindi, grazie al piano di pensionamento dei dipendenti a full time fornitoci dalla parte pubblica, siamo riusciti a colmare un divario che, purtroppo, aveva creato

dei disequilibri tra il personale. Ci reputiamo soddisfatti, almeno, per questo traguardo raggiunto, sebbene siamo consapevoli che c’è ancora molta strada da fare. Auspichiamo, quindi, che le nostre azioni siano sempre da stimolo per l’amministrazione e che, sinergicamente, si possa sempre operare per il miglioramento contrattuale dei dipendenti”.

Salva