Calcio, il Modica è fuori dalla Coppa. Ne prende 4 a Paternò

Il Modica continua nel suo periodo negativo e, dopo avere visto allontanare la vetta del classifica del Campionato di Eccellenza per via degli scontri diretti persi con Paternò ed Enna, è costretto ad abbandonare anche le velleità in coppa. I rossoblù cadono ancora per mano della formazione paternese che dal “Vincenzo Barone” era andato via con un pari. Finisce quattro a due per i padroni di casa, in doppio vantaggio dopo 23′ con i gol di Maimone al 20’ e di Grasso, 3′ più. Il Modica si scote e trova la doppietta di Azzara (foto) in sei minuti (32’ e 38’). Il Paternò, però, prima di andare al riposo ritrova il gol con Belluso al 45’. Nella ripresa i rossazzurri, prima sbagliano un rigore con Belluso, poi mettono in cassaforte il risultato con Asero che regala la qualificazione ai suoi.

Per il Modica è tempo di riflessioni e tempo di capire le difficoltà, soprattutto, in difesa. troppi i gol subiti.

