Modica. La programmazione natalizia della Fondazione Garibaldi

L’atmosfera festosa, i colori luccicanti, le melodie gioiose. Le festività natalizie colorano di nuove emozioni ogni cosa, e la Fondazione Teatro Garibaldi di Modica le celebra con una programmazione ricca ed emozionante che dona magia a grandi e piccoli. Già le incantevoli note di “Euphonia Suite” con Eugenio Finardi, con Mirko Signorile e Raffaele Casarano, e lo spettacolo di prosa “Il compleanno” di Harold Pinter con Maddalena Crippa e Alessandro Averone per la regia di Peter Stein hanno regalato intense emozioni. Ora sarà la volta dei giovani talenti del Liceo Musicale e Coreutico “Giovanni Verga” di Modica, fiore all’occhiello del territorio ibleo, che tra note e danza evocheranno suggestive atmosfere. Martedì 19 dicembre alle ore 20.30 con “Concerto di Natale”, saliranno sul palco l’Orchestra e il Coro dell’Istituto modicano, direttore il maestro Mirko Caruso, e protagoniste saranno le melodie di Beethoven, Holst e Tchaikovsky. Mercoledì 20 dicembre alle ore 20.30 andrà in scena, con finalità di beneficenza, lo spettacolo “Doni in punta di piedi” e stavolta al centro sarà la danza con i giovani ballerini del rinomato liceo. Ancora musica e danza si incontreranno in scena per dar vita ad un sogno meraviglioso dal titolo “Natale in danza”. Stavolta a salire sul palco, sabato 23 dicembre in doppia replica alle ore 18.00 e alle ore 20.30, saranno i ballerini dello Studio Danza Khoreios diretto da Caterina Abela. Venerdì 29 dicembre alle ore 21.00 l’atteso appuntamento con il gospel internazionale. Le sonorità d’oltreoceano si diffonderanno in Teatro con Deborah Moncrief, front leader, & New Millenium Gospel Singers, composto da Zanetta Wingfield, soprano, Keith Claiborne, tenor, Willa Cotten, soprano, Ginyard Von Kendrick, piano. Ad aprire la magica serata sarà il Modica Gospel Choir, direttore Giorgio Rizza e solista Aurelio Pitino. Le melodie di questo genere di canto, così ricco di energia eppure così intimista, sapranno coinvolgere e toccare il cuore degli spettatori. La notte di capodanno si festeggerà con “Welcome 2024” ballando in compagnia di Radio Deejay e del mitico Roberto Ferrari, il conduttore di “Ciao Belli”, uno dei programmi di punta della famosa stazione radio. L’appuntamento è a Piazza Matteotti domenica 31 dicembre alle ore 22.00. Ad aprire la serata presentata da Alessia Serena saranno Max Garrone & Tony Cannizzaro. L’evento è organizzato dalla Fondazione Teatro Garibaldi e dal Comune di Modica. Si ringrazia l’on. Ignazio Abate per avere garantito agli eventi il patrocinio e il sostegno della Regione Sicilia e dell’Assemblea Regionale Siciliana. Come da tradizione, il Teatro Garibaldi darà poi il benvenuto al nuovo anno con il consueto “Concerto di Capodanno”, lunedì 1 gennaio alle ore 18.30, con l’Orchestra Filarmonica in residence Teatro Garibaldi di Modica diretta dal maestro Mirko Caruso, che accompagnerà le splendide voci del tenore Alberto Profeta e del soprano Natasa Katai. Sarà un inizio anno in compagnia dell’eleganza e dell’armonia, raffinato momento di condivisione e di auguri che ogni anno coinvolge un pubblico molto numeroso. Mercoledì 3 gennaio alle ore 21.00 al Teatro della Contea la band The Gingerbread Men omaggerà i mitici Pink Floyd e Roger Keith Barrett, detto Syd, il chitarrista geniale e innovativo, fondatore e leader del gruppo dal 1965 al 1968, con il concerto dal titolo “Syd Barrett e l’alba dei Pink Floyd”. Ma non finisce qui, anche la festa della Befana va trascorsa in Teatro con uno spettacolo molto divertente adatto a tutta la famiglia. Sabato 6 gennaio alle ore 18.00 infatti andrà in scena il musical “Il nuovo pifferaio magico” della compagnia “Buio in sala”. Una storia sul valore dell’amicizia in cui piccoli e grandi saranno catapultati in una località fantastica ormai decaduta a causa dei famigerati roditori e dove il sindaco deve trovare una soluzione al problema. Cosa accadrà? Il giorno della Befana coincide anche con il giorno di chiusura della mostra “Cronache” del fotoreporter internazionale Alex Majoli, allestita presso l’ex Convento del Carmine a Modica e visitabile da martedì a domenica dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Salva