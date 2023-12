Il Modica Calcio alla ricerca della finale di Coppa col Paternò

Continuano le grandi sfide in casa Modica Calcio, la formazione guidata da Giuseppe Strano, dopo la trasferta ad Enna si prepara a tornare in quel di Paternò, questa volta per il ritorno delle Semifinali di Coppa Italia.

Dopo l’1-1 dell’andata la formazione rossoblu è chiamata ad una grande gara per superare una delle compagini più strutturate della categoria. Non potrà esserci capitan Vindigni, squalificato, quindi il reparto arretrato dovrà compattarsi per riuscire a schermare la porta dagli attacchi di Micoli e compagni.

“Sicuramente non stiamo vivendo un periodo semplice per la squadra, ma c’è ancora tanto da giocare in questo campionato, sicuramente metteremo tutto in campo per riuscire a riagganciare le teste di serie. – dichiara Salvatore Incatasciato prima del match – Sappiamo che a Paternò sarà una battaglia perchè con loro agonisticamente è sempre tosta, sicuramente non mancheranno la nostra grinta e il nostro carattere per agguantare una finale importantissima anche per il morale.”

Qui l’elenco dei convocati rossoblu per la gara di Mercoledì 20 Dicembre a Paternò:

Portieri: Basso, Marino

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Mortellaro, Musso

Centrocampisti: Biondi, Guerci, Incatasciato, Palermo, Palmisano, Parisi, Prezzabile

Attaccanti: Agoridin, Azzara, Manfre’, Savasta

