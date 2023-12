L’Avimecc Volley Modica archivia il k0 di Macerata e prepara la sfida del “PalaRizza” col Palmi

La buona prestazione al “Forum” di Macerata non è bastata all’Avimecc Volley Modica per tornare a casa con qualche punto in più in classifica dalla sfida contro la capolista del girone Blu del campionato di serie A3.

I biancoazzurri archiviano senza troppi rimpianti la sconfitta con Banca Macerata e da oggi pomeriggio si concentreranno sulla sfida delle 18 del giorno di Santo Stefano, quando al “PalaRizza” ospiteranno i calabresi della Omifer Palmi.

Un match importante per il sestetto capitanato da Stefano Chillemi, che in caso di successo pieno potrebbero accedere alla fase di Coppa Italia di categoria.

A fare il punto sullo stop di Macerata e su come la squadra si prepara all’importante sfida casalinga del 26 dicembre è il tecnico Enzo Distefano.

“Così come avevo chiesto ai ragazzi, a differenza della partita con Fano, a Macerata l’approccio alla gara è stato positivo – dichiara il tecnico dei ‘Galletti’ – siamo entrati in campo con la giusta determinazione e concentrati soprattutto sui fondamentali e nella fase sideout. I primi due set, infatti, Spagnol, Capelli e Chillemi hanno messo in difficoltà Macerata con i loro attacchi. Macerata da squadra costruita per vincere e di cui conoscevamo le loro qualità è sempre riuscita a venirne fuori e a tenerci a distanza di due tre punti in ogni set grazie soprattutto alle grandi qualità dei loro battitori. Archiviamo questa sconfitta prendendo di buono la prestazione e non il risultato, perchè quando torni a casa senza punti un pizzico di delusione c’è sempre, ma -continua – da oggi pomeriggio ci rimetteremo a lavoro per preparare la delicata partita con Palmi con la quale chiuderemo il nostro girone di andata. Giochiamo davanti ai nostri tifosi che ci hanno dato sempre una spinta in più. Al “PalaRizza”, infatti, abbiamo perso solo all’esordio con Lagonegro, speriamo di chiudere in modo totalmente diverso la fase ascendente di questo campionato. Con Palmi è una partita delicata perchè una nostra vittoria piena ci potrebbe proiettare in zona Coppa Italia. Sono fiducioso nel lavoro che abbiamo fatto finora e che continueremo a fare e – conclude coach Enzo Distefano – fin da ora invito i nostri tifosi a seguirci in tanti anche giorno 26, perchè abbiamo veramente bisogno del loro supporto e del loro calore”.

