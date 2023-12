Diritti al lavoro agile. Ebt Ragusa illustra le novità

L’Ente bilaterale del terziario comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea che è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023, la Legge n. 170 del 27 novembre 2023, di conversione del Decreto legge n. 132 del 29 settembre 2023 (Lavoronews n. 44/2023) recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. La norma conferma la proroga, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del diritto al lavoro agile per i lavoratori sia pubblici che privati, qualora affetti da gravi patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, individuate con decreto del ministro della Salute del 4 febbraio 2022, secondo quanto previsto all’art. 1, comma 306, della Legge n. 197/2022 (Lavoronews n. 1/2023). Tutto ciò anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Ulteriori informazioni nella sede Ebt di via Roma 212 a Ragusa, telefono 0932.622522.

