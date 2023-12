Inaugurato sabato a Modica lo studio integrato Abilmente

Sabato 16 dicembre è stato inaugurato lo “studio integrato Abilmente: discipline socio-sanitarie ed olistiche e supporto psicologico” a Modica, in via Sacro Cuore 64/F. Al taglio del nastro rosso erano presenti il Sindaco Monisteri, il presidente del consiglio comunale di Modica Mariacristina Minardo, Gli Assessori Chiara Facello, Delia Vindigni, Antonio Drago e Samuele

Cannizzaro; i Consiglieri Comunali Daniela Spadaro, Neva Gruccione, Cristina Cecere e Leandro Giurdanella Gli ospiti presenti sono stati accolti da due ragazzi “speciali” del plesso Alberghiero dell’ Istituto Principe Grimaldi di Modica che con professionalità e inestimabile simpatia hanno svolto il loro servizio di sala versando cocktail e prosecco.

La loro presenza è simbolo dell’ inclusione nella società e dell’ integrazione al lavoro, obiettivi perseguiti dalla referente d’ istituto prof.ssa Sonia Sudato e che rispecchiano a pieno gli obiettivi su cui si fonda lo studio ABILMENTE. Lo studio nasce sulle basi del preesistente studio associato di logopedia, fisioterapia e tutoraggio dei Disturbi dell’apprendimento scolastico.

L’idea nasce dalla dottoressa Daniela Caruso, logopedista dal 2003 e successivamente specializzatasi in Disturbi dello spettro autistico e gravi disabilità come tecnico del comportamento Esdm ed Aba, oltre alla certificazione di arteterapista e la continua formazione professionale che scaturiscono da esigenze professionali oltre che familiari di caragever.

Ed è così che lo studio associato ruota attorno al fulcro centrale del concetto di benessere inteso nella sua tridimensionalità di “benessere bio-psico-sociale”, secondo la definizione di salute dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, garantendo accoglienza e supporto dalla gestazione alla senilità. L’equipe è formata dai seguenti professionisti: dott.ssa Olga Angioi (analista del comportamento Aba); dott.ssa Sonia Blandizzi (psicologa dell’età dello sviluppo); dott.ssa Marika Frasca (psicologa dell’età adolescenziale e adulta); dott.ssa Chiara Nifosì (ostetrica); dott.ssa Mariagrazia Cicero (osteopata); dott.ssa Daniela Ignaccolo (biologa nutrizionista) oltre alla collaborazione del personale qualificato di “Scarabocchiando a casa di E.L.A” e la collaborazione del dott.re Angelo Lo Porto di “Mastr’opificio di Sartoria Psicomotoria”. Tali figure professionali accoglieranno l’utenza a partire da corsi preparto supportati da intervento ostetrico, osteopatico e nutrizionale; laboratori di arte, musica, fumettistica, danza movimento, yoga bimbi per promuoverne l’inclusione dell’”abilmente diverso” col normotipico,

oltre agli specifici interventi socio-sanitari di supporto psicologico per tutte le età, di logopedia e di “Applied Behavior Analysis”. Inoltre vengono garantiti ai fini del supporto psicologico i gruppi di Auto Mutuo Aiuto, i quali per definizione sono formati da persone che condividono un problema o una condizione di disagio e si uniscono ogni due settimane per un supporto reciproco e per trovare nuovi modi di affrontare le difficoltà della vita. L’attività prevede la conduzione da parte di un facilitatore, appositamente formato, e di uno

psicologo allo scopo di facilitare l’interazione all’interno del gruppo. Nasce, quindi, come citato dal Sindaco “una nuova risorsa per la Comunità”.

