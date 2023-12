Esami clinici dopo sei mesi. Ragusa, esposto alla Procura

Esposto alla Procura della Repubblica da parte di un cittadino per le lungaggini sanitarie riguardo la richiesta di un esame all’Asp per un nodulo mammario in una situazione generale di salute non ottimale, complicata da una grave cardiopatia, diabete e insufficienza renale cronica. Il medico curante prescrive l’esame per verificare la natura del nodulo, richiedendo in ricetta che l’esame venga effettuato entro 10 giorni.

L’esame in «chirurgia generale, con primo accesso senologico» prenotato il 13 settembre viene fissato l’11 marzo 2024. Accade a Ragusa e il paziente decide di presentare un esposto alla procura della Repubblica di Ragusa.

Il caso è stato segnalato dal Comitato Civico Articolo 32, che come da dicitura, si batte per il rispetto dell’articolo 32 della Costituzione.

