Gli over 65 di Buccheri, Buscemi e Cassaro alla scoperta di Modica con “Senior smart”

Un folto gruppo di anziani del Siracusano provenienti dai comuni di Buccheri, Buscemi e Cassaro, accompagnati da alcuni amministratori comunali, ha trascorso un’intera giornata a Modica in occasione della giornata conclusiva di “Chocomodica 2023”. Un’escursione organizzata dagli hub digitali dei rispettivi centri aretusei nel quadro del progetto “Senior smart” per favorire l’inclusione degli over 65 e sviluppare così la loro partecipazione attiva alla vita sociale delle comunità locali.

La rappresentanza di anziani è stata prima accolta al Museo del cioccolato dal sindaco e dall’assessora ai Servizi sociali Chiara Facello e, successivamente, hanno potuto visitare i vari stand del cioccolato e dei prodotti tipici. Gli escursionisti si sono quindi spostati nel laboratorio dell’Antica Dolceria Bonajuto, che vanta una lunga tradizione nella lavorazione del cioccolato, per spostarsi poi di fronte nella chiesa madre di San Pietro. Nel pomeriggio gli over 65 sono stati coinvolti in attività di animazione, giochi, balli ed attività ludico-ricreative.

L’assessora Facello non nasconde la sua soddisfazione: .

Un’esperienza che ha colto nel segno se il coordinatore del progetto “Senior Smart” Marco Carnemolla ha sottolineato che .

La visita al Museo del cioccolato della folta delegazione di anziani di Buccheri, Buscemi e Cassaro

Tant’è che il sindaco di Buscemi Michele Carbé evidenzia .

L’assessora alla Cultura e alle Politiche Giovanili di Buscemi Corinne Di Martino ricorda inoltre che .

Condivisione intergenerazionale tra anziani e giovani del Siracusano con il progetto “Senior Smart”

L’assessora ai Servizi sociali di Buccheri, Marinella Mazzone, sottolinea invece come il progetto “Senior smart” . Mentre la