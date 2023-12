Studenti dell’IIS “La Pira” di Pozzallo sul Sommergile “Scirè”

Gli studenti delle classi 3A, 3C, 3D, 4C e 4D dell’IIS “La Pira” di Pozzallo – indirizzo Trasporti & Logistica (ex ist. Nautico) – hanno visitato la base navale di Augusta ed in particolare il Sommergibile “Scirè”, uno dei più recenti sottomarini (classe U-212-A) in dotazione alla nostra Marina Militare. Dopo un breve saluto da parte del Comandante della Stazione Marittima, Morello, i ragazzi sono stati “affidati” al Tenente di Vascello Fattore il quale, dopo un breafing introduttivo in sala convegni, li ha sapientemente guidati all’interno del mezzo. Innumerevoli le domande e le curiosità poste agli operatori dei vari reparti che hanno risposto in modo esaustivo, evidenziando una grandissima professionalità e competenza. La visita, di alto valore formativo, è una delle tante attività previste dal nostro istituto che si integra con le lezioni curriculari.

