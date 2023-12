Ragusa. Sciopero del trasporto pubblico locale

In occasione dello sciopero di 24 ore del 15 dicembre 2023 del trasporto pubblico locale, l’organizzazione sindacale USB ha comunicato le modalità dell’astensione al lavoro dei lavoratori dell’Azienda Siciliana Trasporti:

Il personale di movimento si asterrà dal lavoro nel rispetto delle fasce di garanzia che sono dalle 06:00 alle 09:00 e dalle 13:30 alle 16:30.

Il personale amministrativo, di terra, di officina e lavaggio sciopereranno per l’intera giornata, come previsto dagli accordi aziendali.

Salva