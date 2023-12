Questura di Ragusa. Nuovi incarichi e avvicendamenti

Il Questore di Ragusa Vincenzo Trombadore , ha accolto assieme ai Funzionari della Questura e dei Commissariati di P.S. il Vice Questore Gianluca Gennaro , assegnato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Ragusa con l’importante incarico di Capo di Gabinetto. Funzionario di polizia dal 2003, il nuovo Capo di Gabinetto vanta una lunga esperienza di comando e attività presso le specialità della Polizia di Stato, ricoprendo da ultimo l’incarico di Vice Dirigente dell’XI Reparto Mobile di Palermo. Il Dr. Gennaro prende il posto di Rosario Amarù promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato nel Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato dello scorso 12 ottobre. Il neo promosso dopo aver frequentato il corso da Primo Dirigente presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma Amarù ha assunto l’incarico di Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine di Ragusa succedendo, nell’ambito delle movimentazioni dirigenziali, al Primo Dirigente della Polizia di Stato Domenico Demaio , già Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Ragusa rasferito dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza a Catania con l’incarico di Dirigente del X Reparto Mobile. Il Questore Trombadore nella stessa mattinata ha dato corso ad alcuni avvicendamenti di

funzionari già in servizio presso i Commissariati della provincia. Si tratta del Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Lorenzo Cariola , dirigente del Commissariato di Comiso per circa due anni, a cui è stato conferito l’incarico di Dirigente del Commissariato di Modica e del Commissario Capo della Polizia di Stato Eva Carpentieri che lascia il Commissariato di Modica che ha diretto per circa due anni della contea per andare a dirigere il Commissariato di P.S. di Comiso . Il Questore ha tenuto a ringraziare la Carpintieri per lo zelo e attenzione che ha rivolto in questo periodo nella dirigenza del Commissariato di Modica. A Cariola ha augurato ogni sviluppo di attività professionale grazie anche a quanto maturato nei suoi precedenti incarichi di attività investigativa e dirigenza di vari uffici.​ Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha inoltre rafforzato l’organico della Questura di Ragusa e dei Commissariati con le assegnazioni di 13 Vice Ispettori di nuova nomina , di cui 4 trasferiti da altri Questure e uffici e 9, già in forza presso la Questura, vincitori di concorso. Questi ultimi, dopo aver frequentato un corso di formazione ed aver superato la fase del periodo applicativo, sono rientrati in servizio con il presso gli Uffici della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza della provincia con un accresciuto bagaglio di conoscenza tecnica e professionale.

