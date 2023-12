Virtus Ragusa pronto alla “Garra”. Arriva il Basket School

La vittoria all’esordio sul campo del Basket School Messina rimane, per certi versi, una delle più sudate di questo avvio di stagione. Domani la Virtus Ragusa prova a ripetersi, ospitando al PalaPadua (ore 18) la squadra di coach Sidoti. Il match è valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie B Interregionale. Non ci sarà Giorgio Calvi, che sta smaltendo un problema alla spalla dopo la brutta caduta di sette giorni fa contro Rende: “Le partite – ci tiene però a sottolineare coach Gianni Recupido – si vincono con i presenti, non con gli assenti. E’ stata una settimana un po’ tribolata e speriamo di avere a disposizione tutti gli altri. Però ci siamo preparati ad affrontarla nel migliore dei modi. Loro sono una squadra insidiosa e aggressiva. Sarà una gara combattuta ed è necessario mettere in campo un’ottima prova corale, facendo molta attenzione alla transizione difensiva e cercando di tenere l’uno contro uno”.

Il Basket School, che sul proprio parquet è riuscita a battere persino Capo d’Orlando, è reduce dalla vittoria in trasferta contro Castanea e ha chiuso il girone d’andata con un record di 5 vinte e 6 perse. Leonardo Di Dio è uno dei migliori realizzatori del campionato, con 17.4 di media. Ragusa, invece, al giro di boa s’è guadagnata il primo posto del girone H, in coabitazione con l’Orlandina (che la precede per la classifica avulsa) e Viola Reggio Calabria. Prima della pausa natalizia Ragusa dovrà affrontare Piazza Armerina in trasferta e il Cus Catania in casa.

“Mi associo ai complimenti della presidente Sabbatini nei confronti del nostro staff medico – sottolinea coach Recupido – perché sta facendo un gran lavoro sia a livello di prevenzione che di risoluzione di quei problemi che immancabilmente si presentano durante la stagione”. La sfida contro il Basket School Messina andrà in scena domenica, alle 18, al PalaPadua. Arbitrano Riggio di Siderno e Greco di Catanzaro. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito www.virtusragusabasket.it ad un costo di 3 euro.

