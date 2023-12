Tentata rapina in una gioielleria a Chiaramonte Gulfi

Tentata rapina ai danni di una gioielleria di Via Tommaso Chiavola a Chiaramonte Gulfi, stamani intorno alle 10. Due malviventi, con il volto travisato, hanno tentato di entrare all’interno della gioielleria. La titolare è riuscita a chiudersi dentro blindando le porte automatiche e per fortuna i due ladri sono scappati senza portare via nulla e senza provocare danni al negozio. Non è stato chiarito se i due fossero armati o meno. Immediato di polizia municipale e carabinieri. E’ intervenuta anche un’ambulanza del 118 per assistere la proprietaria della gioielleria che, però, ha solo subito un forte spavento. Già al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

