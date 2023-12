Accorpamento. La Provincia di Ragusa perde 6 Circoli Didattici

Incontro a Palermo sulla vicenda del dimensionamento scolastico, tema molto caldo anche in provincia di Ragusa. La riunione è servita per stabilire i tagli in tutta la Sicilia che hanno l’obiettivo principale di eliminare i circoli didattici ancora esistenti. Nei 12 comuni iblei ne salteranno sei e saranno accorpati agli istituti comprensivi già esistenti.

A Modica, in particolare, è stata bocciata la delibera del Comune che prevedeva la nascita del nuovo Comprensivo Piano Gesù-De Amicis e, di conseguenza tutta una serie di accorpamenti vari che avrebbero cambiato la mappa scolastica della città con ripercussioni anche sui posti di lavoro. Dalla Regione, invece, è stato deciso, in linea anche con quanto ipotizzato dall’Ufficio scolastico provinciale, che a Modica resterà essenzialmente tutto come prima, ad eccezion fatta per il Circolo Didattico “Piano Gesù” (foto) che sarà accorpato all’Istituto Comprensivo “Carlo Amore”.

Un successo, in un certo senso, per i docenti e le famiglie del Comprensivo “Santa Marta-Ciaceri” che, nei giorni scorsi, avevano manifestato il loro dissenso scendendo in piazza perchè alla proposta del Comune di Modica.

Sei in tutto, come detto, i circoli didattici ad essere eliminati e accorpati ad altri Istituti. A Ragusa il circolo didattico Palazzello sarà accorpato al Comprensivo “Vann’Antò”, il circolo didattico “Mariele Ventre” all’Istituto “Quasimodo” e la “Paolo Vetri” alla “Francesco Crispi”. A Pozzallo il circolo didattico statale sarà diviso e accorpato parte con il Comprensivo “Rogasi” e parte con il Comprensivo “Antonio Amore”. Infine a Comiso il circolo didattico “Edmondo De Amicis” sarà accorpato in parte al Comprensivo “Gesualdo Bufalino” di Pedalino e in parte al Comprensivo “Verga”.

