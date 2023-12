Modica. Il PD e il rendiconto 2021 del Comune

“ La telenovela del rendiconto 2021 continua, alle spalle dei cittadini. Un gioco cinico e temerario che danneggerà la città e i modicani. Invece di procedere nel suo percorso lineare per approdare in consiglio comunale, il rendiconto è stato restituito dalla commissione bilancio all’Amministrazione, con una motivazione assurda e pretestuosa”. Sono parole del segretario del Partito Democratico di Modica, Salvatore Poidomani – “Non vogliono decidere. Nessuno vuole assumersi le responsabilità. Così si continua a sprecare il tempo e a perdere le opportunità per la città. Il Partito Democratico che vuole esercitare efficacemente il ruolo di opposizione, e quindi di controllo, non può né vuole rimanere inerte rassegnandosi a questa corsa verso il precipizio.

Per questo motivo ha deciso di attivarsi informando gli organi di controllo di quello che sta accadendo a Palazzo San Domenico. Abbiamo deciso, con il consigliere Spadaro, di inviare alla Corte dei Conti gli atti e gli allegati del rendiconto. Chiederemo, inoltre, all’Assessorato regionale delle Autonomie locali di sollecitare la nomina di un commissario per l’approvazione, com’è stato fatto per il rendiconto 2022, anch’esso ancora nel limbo.

Una situazione davvero delicata che sta vivendo il Comune di Modica che non riesce o non vuole riuscire? a venir fuori da questa situazione di impasse, nonostante si cerchi di rassicurare i cittadini che tutto va bene e che il comune non corre alcun rischio di dissesto, anche se qualche dubbio consentitecelo, resta”.

