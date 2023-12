Basket. Passalacqua Ragusa interrompe la striscia positiva

Ragusa interrompe la striscia positiva e lo fa al termine di una bella ed intensa partita contro il Famila Schio dell’eterna Giorgia Sottana, alla fine autrice di 22 punti e di un più che eloquente 6 su 8 dall’arco. Le padrone di casa partono benissimo sia in attacco che in difesa con Chidom e Spreafico che nonostante i problemi fisici avuti in settimana mettono in campo un’ottima prestazione. Ragusa corre, Schio prova a giocare palla dentro, ma sono le padrone di casa ad avere la meglio e la Passalacqua raggiunge anche il massimo vantaggio di 14 lunghezze prima che le venete si riavvicinino alla fine del secondo quarto. Nell’intervallo il punteggio è 39-33. La musica cambia nel terzo quarto. Schio non gioca più palla in post ma va dal perimetro ed è mortifera con Keys e Sottana. Crippa dall’angolo sigla il primo vantaggio ospite, Spreafico cerca di tenere botta ad ogni allungo della formazione ospite che poi nella quarta frazione però scappa definitivamente. Vince Schio per 69-80. “E’ stata una settimana difficile – sottolinea coach Lardo al termine della gara – con Chidom e Spreafico che non si sono allenate bene negli ultimi due giorni ma lo staff medico è riuscito a rimetterle in campo. Queste ragazze hanno un cuore fantastico, hanno fatto vedere di giocare una bella pallacanestro finché ne avevano, stanno dimostrando grande attaccamento e tutto questo soprattutto nel primo tempo si è visto. Purtroppo non c’erano le energie per arrivare fino in fondo. Sarà difficile gestire la settimana, vediamo come usciranno Chidom e Spreafico da questa partita, ovviamente andiamo a Venezia per portare punti ma dovremo considerare molto l’aspetto fisico delle ragazze. Voglio ringraziare tantissimo il pubblico perché ci ha dato molto”.

