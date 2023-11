Modica Calcio. Esordio da incorniciare per Parisi in rossoblu

L’esordio che tutti sognano con una nuova maglia, quello di Tino Parisi con il Modica Calcio, l’attaccante subentrato nel secondo tempo della sfida contro il Real Siracusa, ha messo a segno la rete che ha evitato la sconfitta in casa, un risultato che sarebbe stato duro da digerire anche in vista dei finali maturati negli altri campi da Enna e Paternò.

Tino Parisi, con un passato, tra le altre, con le maglie di Catania e Livorno ha accettato la sfida di ripartire dall’Eccellenza per cercare di centrare obiettivi importanti con la maglia rossoblu. La sfida più grande era quella di tornare a giocare dopo un periodo di attività e di essere subito decisivo per la sua squadra e questa sembra essere stata superata a pieni voti.

“Sono contento per il gol trovato dopo un periodo di inattività che devo dire non è stato facile. Posso dire che avrei volentieri barattato il mio gol con l’intera posta in palio a livello di punti, ma sapevamo che non era una gara semplice, contro una squadra di categoria – le dichiarazioni di Parisi alla fine del match contro il Real Siracusa – Quando il Modica ha chiamato non ho minimamente pensato alla categoria, ho parlato con il direttore prima e con Pitino e Radenza poi, le loro parole mi hanno mostrato un progetto importante e ho deciso di sposarlo fino in fondo. Sono felice di essere qui e darò tutto il mio supporto finché ce ne sarà modo”.

